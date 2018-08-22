Представитель МИД России Николай Бурцев заявил, что Анкара предложила Москве создать двустороннюю межведомственную группу для обсуждения и проработки деталей возвращения сирийских беженцев на родину. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, приоритет должен быть отдан «внутренне перемещенным лицам».

Он также добавил, что беженцам необходимо обеспечить условия и гарантии для возвращения в свои дома.

Бурцев подчеркнул, что данные меры создадут дополнительные логистические возможности для благополучного возвращения беженцев в САР.

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