Находящийся с официальным визитом в Республике Беларусь первый заместитель министра обороны Азербайджанской Республики – начальник Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился с Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил — первым заместителем Министра обороны Республики Беларусь генерал-майором Олегом Белоконевым, сообщает МО АР.

В Министерстве Обороны Республики Беларусь состоялась официальная церемония встречи. Начальники генеральных штабов прошли перед почетным караулом, после чего были исполнены гимны двух государств.

Поприветствовав гостей, генерал-майор О.Белоконев подчеркнул, что Беларусь придает особо значение сотрудничеству с Азербайджаном во всех направлениях, в частности в военной сфере, добавив, что имеются широкие возможности для дальнейшего развития военно-технического сотрудничества между двумя странами.

Выразив удовлетворение своим визитом в Беларусь, генерал-полковник Н.Садыков отметил важность подобных встреч и расширения взаимоотношений в укреплении азербайджано-белорусских военных связей.

В ходе встречи были всесторонне проанализированы действия, направленные на укрепление нынешнего сотрудничества и взаимного доверия между Азербайджаном и Беларусью, а также особо отмечен вклад двух государств, внесенный в региональную безопасность.

Minval.az