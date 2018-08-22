НАТО выразила несогласие с заявлением президента России Владимира Путина о том, что силы альянса в Восточной Европе представляют угрозу для России: они не сравнимы с силами, развернутыми Москвой, сообщила в комментарии Reutres официальный представитель блока Оана Лунгеску.​

«Действия НАТО [в этом регионе], — сказала собеседница агентства, — являются оборонительными, пропорциональными и полностью соответствуют международным обязательствам альянса».

В восточноевропейских странах, которые являются членами НАТО, от организации, по словам Лунгеску, находятся 4 тыс. военнослужащих. Они присутствуют там, «чтобы предотвратить любую возможную агрессию», добавила она, заметив, что эти части «не могут сравниться с подразделениями, развернутыми Россией». У нее, по словам Лунгеску, «против воли местных властей есть войска на Украине, в Грузии и в Молдавии».

Также представитель НАТО сообщила, что альянс не отказывается обсуждать с Москвой правила полетов военной авиации над Балтикой. Этот вопрос, по информации Лунгеску, поднимается на различных совместных военных форумах России и Североатлантического блока.​ «Что касается авиации, мы обсуждали воздушную безопасность над Балтийским морем в Совете Россия — НАТО», — пояснила представитель организации.​

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