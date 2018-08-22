Президент США Дональд Трамп высказался о своем бывшем адвокате Майкле Коэне, который накануне заключил сделку со следствием в рамках дела о финансовых преступлениях.

«Если кто-то ищет хорошего юриста, я настоятельно рекомендую не нанимать Майкла Коэна», — написал Трамп в своем твиттере.

Майкл Коэн, обвиняемый в мошенничестве при уплате налогов, 21 августа заключил сделку со следствием. Он признал себя виновным по восьми эпизодам обвинения, в том числе в нарушении правил финансирования политических кампаний.

Коэн также показал, что по поручению Трампа платил деньги за молчание двум женщинам, с которыми у президента была сексуальная связь.

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