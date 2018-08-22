Издание TMZ опубликовало снимок итальянской актрисы Азии Ардженто, сделанный в постели с актером Джимми Беннеттом. На тот момент ему было 17 лет, а Ардженто — 37.

В распоряжении портала также оказалась переписка актрисы с одним из друзей. В сообщениях она признается, что занималась сексом с несовершеннолетним. Актриса также заявила, что «общественность не в курсе» и посетовала на то, что Беннетт ее шантажировал.

Ардженто при этом опубликовала официальное заявление и заверила, что никогда не вступала в интимную связь с Беннеттом, который сыграл ее сына в фильме «Цыпочки».

The New York Times сообщал, что Ардженто изнасиловала Беннетта в 2013 году в Калифорнии. Возраст согласия в этом штате наступает в 18 лет. Также утверждалось, что актриса выплатила 380 тысяч долларов, чтобы дело не дошло до суда.

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