Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что США не намерены останавливаться и могут прибегнуть к «другим» мерам для оказания давления на Иран, передает РИА Новости.

«Мы не собираемся останавливаться. Мы говорили о дополнительных экономических санкциях, которые могли бы быть введены для достижения цели президента — максимального давления», — заявил Болтон на пресс-конференции в Иерусалиме.

«Мы сделаем другие вещи для оказания давления на Иран, помимо экономических санкций, мы говорили об этом», — добавил он.

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