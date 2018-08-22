Руководитель традиционной пятничной молитвы и член Совета экспертов Ирана аятолла Ахмад Хатами заявил в среду, что США не будут нападать на Иран, поскольку знают, что в этом случае Тегеран нанесет удар по американцам и Израилю. Об этом сообщает агентство Mizan.

«Для США война [с Ираном] дорого обойдется. Американцы знают, что если они нанесут нашей стране малейший ущерб, то мы ударим не только по США, но и по их региональному союзнику — Израилю», — отметил Хатами в своей речи по случаю празднования Курбан-байрама.

Кроме того, аятолла отверг предложение Вашингтона начать новые переговоры с Ираном. «Американцы говорят, что в ходе переговоров мы должны принять все условия, которые они предложат. Это не переговоры, а диктатура», — добавил Хатами.

Президент Ирана Хасан Роухани заявил во вторник, что США не решатся напасть на Исламскую Республику, поскольку Тегеран слишком сильный соперник. По его словам, «члены Конгресса США решили, что с Ираном нельзя начинать войну, поскольку они знают о мощи и потенциале Исламской Республики».

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