Помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон считает, что кризис в отношениях Вашингтона и Анкары может закончиться «мгновенно», если Турция освободит американского пастора Эндрю Брансона.

Как передает ТАСС, такое мнение Болтон высказал в распространенном в среду интервью агентству Reuters.

«Турецкие власти сделали большую ошибку, не отпустив пастора Брансона», — заявил Болтон. Он также отметил, что кризис в отношениях двух стран «может закончиться мгновенно, если [Турция], как союзник НАТО и часть Запада, поступит правильно и освободит пастора Брансона без предварительных условий».

Отвечая на вопрос о влияние ситуации с пастором на дальнейшее членство Турции в НАТО, помощник президента США по национальной безопасности заявил, что эта проблема «не стоит на повестке дня». «Мы сосредоточены на пасторе Брансоне и других американцах, незаконно задержанных турецким правительством», — отметил Болтон.

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