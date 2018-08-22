Американская компания Facebook в рамках борьбы с распространением недостоверной информации в своей социальной сети удалила ряд страниц, связанных в том числе с Россией и Ираном, передает РИА Новости со ссылкой на заявление компании.

«Сегодня мы удалили несколько страниц, групп и аккаунтов за согласованные недостоверные действия в Facebook и Instagram. Часть этой деятельности имеет происхождение в Иране, а часть — в России», — говорится в заявлении.

По ее словам, «иранские» и «российские» аккаунты не были связаны между собой, но «использовали подобную тактику, создавая сети учетных записей, чтобы ввести других в заблуждение о том, кто они и что они делают».

«Мы запрещаем такое поведение, потому что хотим, чтобы люди могли доверять связям, которые они заводят на Facebook», — объяснили в компании.

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