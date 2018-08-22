Согласившийся на сделку со следствием бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил под присягой, что платил двум женщинам за молчание по указанию своего клиента, передает РИА Новости.

Об этом заявил его юрист Лэнни Дэвис.

«Сегодня он (Коэн) встал и дал показания под присягой, что Дональд Трамп дал ему указание совершить преступление, заплатив двум женщинам с целью повлиять на (президентские) выборы. Если эти платежи были преступлением Майкла Коэна, то почему они не были преступлением Дональда Трампа?», — заявил Дэвис.

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