Поставки комплексов С-400 в Турцию начнутся в 2019 году, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев журналистам, передает «РИА Новости».

«Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт», — сказал он.

Minval.az