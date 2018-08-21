Поставки комплексов С-400 в Турцию начнутся в 2019 году, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев журналистам, передает «РИА Новости».
«Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт», — сказал он.
Поставки комплексов С-400 в Турцию начнутся в 2019 году, заявил глава Рособоронэкспорта Александр Михеев журналистам, передает «РИА Новости».
«Контракт исполняется в согласованные сроки. В 2019 году мы начнем исполнять контракт», — сказал он.
Дата: 2018/08/21 22:16
Раздел: Мир
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