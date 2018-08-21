21 августа начался официальный визит первого заместителя министра обороны Азербайджанской Республики – начальника Генерального штаба Вооруженных Сил генерал-полковника Наджмеддина Садыкова в Республику Беларусь.

Как сообщает МО АР, сначала делегация во главе с генерал-полковником Н.Садыковым возложила венок к Вечному огню у мемориального комплекса «Брестская крепость – герой».

В рамках визита будут обсуждены перспективы развития военного сотрудничества между Азербайджанской Республикой и Республикой Беларусь.

Minval.az