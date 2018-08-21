На днях на горячую линию правоохранительной службы в Одессе примерно в 22:20 поступил сигнал, что на Таирово на пересечении улиц Архитекторская и Ильфа и Петрова мужчина, пребывающий в состоянии алкогольного опьянения, бросается с ножом на проходящих мимо людей. Об этом пишет «Взгляд из Одессы».

Приехавшие на вызов сотрудники полицейской службы задержали дебошира, несмотря на оказанное им яростное сопротивление.

При выяснении личности задержанного оказалось, что он является гражданином Азербайджана 25 лет, который незаконно пребывает на территории страны с 2016 года.

Теперь хулигану грозит наказание в соответствии со статьей 296 УК Украины.

Minval.az