АФФА высказала свою позицию по поводу проведения на оккупированных территориях Нагорного Карабаха «чемпионата Европы» 2019 года среди непризнанных государств.

«На первом «чемпионате мира», организованном ConiFA (аналог ФИФА для непризнанных государств), принимала участие сборная «НКР». АФФА мгновенно отреагировала на этот факт, отправила письма в ФИФА, УЕФА, ConiFA и федерацию футбола Швеции, где проводился турнир.

Что касается «чемпионата Европы», который должен состояться на оккупированных территориях в 2019 году, то АФФА сделает все возможное для того, чтобы обеспечить необходимые юридические процедуры, а также отправит свои запросы в ФИФА и УЕФА.

АФФА решительно осуждает проведение ConiFA «чемпионата Европы» на оккупированных азербайджанских территориях», — заявили изданию «Азериспорт» в самой ассоциации.

Minval.az