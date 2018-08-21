Урегулирование карабахского конфликта будет обсуждено в ходе официального визита канцлера Германии Ангелы Меркель на Южный Кавказ, сказал представитель федерального правительства ФРГ Штеффан Зайбер, сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ.
По его словам, «Германия вместе с партнерами из ЕС поддерживает переговорный процесс и усилия Минской группы ОБСЕ, а также призывает стороны прийти к мирному решению конфликта».
Канцлер Германии Ангела Меркель 23-25 августа посетит Грузию, Армению и Азербайджан.