Истец обвиняет компанию в нарушении законов о конфиденциальности Калифорнии и вмешательстве в личную жизнь пользователей.

Житель Сан-Диего Наполеон Патаксил подал в суд на компанию Google, обвиняя ее в том, что она отслеживает передвижения пользователей Android и iOS даже после того, как соответствующая функция отключена в настройках приватности.

Как сообщает Reuters, истец обвиняет компанию в том, что она ложно уверяет пользователей в том, что их передвижения не будут отслеживаться, если они отключат «Историю местоположений».

В иске говорится о том, что Google нарушает приватность пользователей, поскольку даже в случае отключения этой функции она продолжает отслеживать их передвижения. Истец обвиняет компанию в нарушении законов о конфиденциальности Калифорнии и вмешательстве в личную жизнь пользователей.

Ранее о том, что Google отслеживает передвижение пользователей iOS и Android устройств даже если в настройках отключено определение местоположения, заявили журналисты Associated Press.

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