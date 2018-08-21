В Америке учительница Кэндис Мэйсон была отстранена от работы из-за танцев на пилоне. Видео сама женщина опубликовала в Facebook, сообщает The Daily Mail.

Ролик случайно обнаружил кто-то из работников или учеников школы и направил его в администрацию. Видео было опубликовано в закрытом профиле на странице под чужим именем, а место работы или название школы не упоминалось.

Сама учительница говорит, что танцует только у себя дома, чтобы снять стресс и держать себя в форме. Также Мэйсон подрабатывает инструктором по пилону, чтобы содержать двоих детей и выплачивать ипотеку. Отмечается, что женщина вдова.

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