Государственные структуры стали закупать легковые автомобили местного производства Khazar, сборка которых осуществляется в Нефтчалинском промышленном квартале. Однако стороны держат в строжайшем секрете стоимость автомобилей, пишет Туран.

1-го августа Министерством труда и социальной защиты населения были предоставлены 136 гражданам автомобили «Хазар LX». 110 из них — лица, ставшие инвалидами во время защиты территориальной целостности и независимости Азербайджана, а 26 — инвалиды Bеликой Отечественной войны и Чернобыльской аварии. Прямой договор с ООО «Azərmaş» (ИНН 1403693751) был подписан 16-го июля. Стоимость договора — 1 млн. 999,2 тыс. манат. Агентство обратилось с запросом в Минтруда о количестве закупленных в рамках этого договора автомобилей. Однако в этом ведомстве отказались раскрыть эту информацию, сославший на отсутствие в законодательствt требования по этому поводу.

Minval.az