Соцсеть пытается заставить пользователей смотреть и лайкать больше публикаций и видео.

«Инстаграм» заявил, что начинает отображать посты других пользователей в ленте. Тем самым соцсеть предложит пользователю расширить количество своих подписок, передает «Лайф».

Рекомендованные посты будут появляться между обычными подписками и представлять из себя релевантные для каждого пользователя публикации. Например, фото друзей, интересные события, трендовые видео и прочее. На данный момент рекомендованные публикации находятся на специальной вкладке в приложении. «Инстаграм» заявил, что функция находится в процессе тестирования.

«Теперь с рекомендованными публикациями вы сможете увидеть ещё больше постов, которые нравятся нашему сообществу», — говорится в сообщении компании. По словам «Инстаграма», функция станет общедоступной в ближайшие недели.

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