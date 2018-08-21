Артист Валерий Меладзе подтвердил обращение в Министерство юстиции Грузии в связи с получением гражданства этой страны. Об этом он сам рассказал РБК.

Меладзе при этом подчеркнул, что не собирается одновременно отказываться от российского гражданства. «Я родился и вырос в Грузии в то время, когда между Россией и Грузией не существовало границ. Исторически и ментально наши народы были и остаются и по сей день близкими по-братски. Возникновение границ поставило нас перед выбором. Я предпринял действия, чтобы стереть эту границу для себя», — пояснил он.

Ранее об обращении Меладзе к грузинским властям с просьбой о получении гражданства сообщило агентство Georgian News Agency. По его данным, артист сделал это в Батуми, куда прибыл для участия в концерте, посвященном 80-летию Вахтанга Кикабидзе.

О решении Меладзе получить грузинское гражданство стало известно вслед за внесением поправок в законодательство Грузии, касающихся получения паспорта страны. Согласно новым нормам уроженцы Грузии могут обратиться к властям с просьбой восстановить гражданство, утраченное после получения паспорта другой страны. Для этого они должны подать заявление до 2020 года. Сохранение гражданства другого государства не является препятствием для получения грузинского паспорта.

Конституция России не препятствует гражданам в получении второго гражданства. Вместе с тем владельцы двух паспортов на территории России с точки зрения законодательства будут сохранять в полном объеме все права и обязанности российского гражданина. В то же время о наличии второго гражданства россиянин обязан уведомить в двухмесячный срок миграционную службу.

Валерий Меладзе родился в 1965 году в грузинском Батуми. В 2006-м он получил звание заслуженного артиста Российской Федерации.

Minval.az