Обыск в офисе ЮКЖД — следствие очередной обиды Армении на Россию?

Политика — это всегда немного шоу. Особенно если речь идет о «пиаре», стремлении прорекламировать собственные достижения, неважно, реальные или виртуальные, произвести впечатление на избирателей и т.д. И хотя правы те, кто считает, что совсем уж без элементов шоу в политике не обойтись, нет сомнений и в другом: одного только шоу для серьезного успеха явно недостаточно. А если, увлекшись шоу-эффектом, еще и забыть, что это не игра, направленная на то, чтобы сорвать аплодисменты, а серьезная политика с совершенно иным уровнем ответственности, то потом остается только хвататься за голову.

Вот и в Армении, судя по многим признакам, «слегка не рассчитали» с шоу-эффектом, увлеклись и, скажем так, пересекли границу допустимого.

Впрочем, расскажем по порядку. Еще на минувшей неделе, 15 августа, в офисе ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) прошли обыски, которые проводили сотрудники Комитета госдоходов Армении. Как сообщали EADaily неназванные источники в Ереване, были изъяты документы и, по некоторым данным, возбуждено уголовное дело по факту неуплаты НДС в размере 9,7 миллиона драмов (около 20 тыс. долларов). Впрочем, в самой компании не получали уведомление о возбуждении уголовного дела в отношении ЗАО.

Напомним: ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» (ЮКЖД) — это 100% дочерняя компания ОАО «Российские железные дороги», которая осуществляет концессионное управление армянскими железными дорогами. Железнодорожная инфраструктура Армении была передана в концессионное управление России, то есть ЗАО «ЮКЖД», еще в 2008 году на 30 лет с правом пролонгации еще на 10 лет в качестве выплаты долгов за нефть и газ.

Справедливости ради, ереванский «Первый информационный» еще осенью 2017 года рассказывал о том, что «руководство компании нашло новый метод, при котором, не делая ничего, можно заработать дополнительные деньги. И на этот раз – за счет Армении». По сведениям ПИ, «руководство железной дороги в своих отчетах декларирует очень небольшое количество проданных билетов, особенно для пассажирских перевозок. В результате получается, что компания работает в убыток. А в концессионном договоре предусматривается, что часть ущерба, причиненного железной дорогой, компенсируется правительством Армении. А Южно-Кавказская железная дорога работает в убыток с 2011 года». Более того, в зажатой Армении убыточными остаются и грузовые перевозки.

Но на самом деле причина обысков в офисе ЮКЖД в другом. Судя по всему, эти «следстенные действия» — результат очередной обиды Еревана на Москву.

В самом деле, ЮКЖД обвиняют в слишком высоких тарифах на грузовые перевозки, что невыгодно местным небогатым производителям, в технической отсталости, в финансовых махинациях. Но самое главное, ереванские эксперты передали свои железные дороги России не просто для того, чтобы погасить долги за нефть и газ. Расчет был в другом. Армения в годы существования СССР обладала лучшей в регионе железнодорожной логистикой. В силу географических реалий именно по ее территории проходит самый удобный путь в Турцию и Иран. Но сегодня это не более чем воспоминания: в результате агрессивной политики самой же Армении граница с Азербайджаном превращена в линию фронта (а через линию фронта поезда не ходят), граница с Турцией тоже закрыта. И в Ереване, передавая свои железные дороги в концессионное управление РЖД под аккомпанемент традиционных стенаний о «блокаде», не сомневались, что Москва «продавит» открытие железнодорожного сообщения Армении с Турцией и Азербайджаном без вывода армянских войск с захваченных азербайджанских земель. Или хотя бы открытие железной дороги на Россию через Грузию. Затем мечты переместились на строительство железной дороги Армения — Иран. И уж тем более в Армении были уверены, что Москва воспрепятствует строительству в регионе новых железных дорог — в обход Армении. И даже жаловались российским дипломатам и чиновникам, пытаясь вытрясти из них гарантии, что новых дорог построено не будет.

Но теперь на Ереван обрушился целый град «железнодорожных разочарований». Никакого открытия железнодорожного сообщения через Армению Россия не «продавила» и «продавливать» не собирается. Открытие железнодорожного сообщения через Грузию тоже остается мечтой. Дорога Армения — Иран не продвинулась дальше многообещающих заявлений. Но самое страшное, уже построена и введена в действие железная дорога Баку-Тбилиси-Карс — в обход Армении. Успешно реализуется проект транспортного коридора Север-Юг — тоже в обход Армении, через Азербайджан.

А теперь появился еще один повод для обиды — подписанная в Актау Конвенция о правовом статусе Каспия. Армения никоим образом в разделе Каспийского моря не участвует, но подписанные документы оказались, как верно почувствовали ереванские эксперты, слишком выгодными Азербайджану. Небезызвестный Ваге Давтян дал интервью ереванскому «Первому информационному», где апокалиптическим тоном возвестил: «…Конвенция о статусе Каспийского моря напрямую не затрагивает интересы Армении, но косвенно она сопряжена с рядом рисков. Я разделю две основные угрозы: военно-политическую и экономическую. Очевидно, что Конвенция сокращает военно-политическое значение Армении, в первую очередь для России». Плюс ко всему, к вящему ужасу Давтяна, «создана новая платформа для углубления российско-азербайджанского сотрудничества». И «в условиях этой конфигурации Армения вряд ли будет по-прежнему рассматриваться как «форпост», как когда-то цинично выразился Грызлов». Напомнил о том, что транспортный коридор «Север-Юг» «фактически будет обходить Армению и пройдет по ирано-азербайджанской железной дороге Казвин-Решт-Астара». По словам Давтяна, «уже ставится под вопрос строящийся электроэнергетический коридор Иран-Армения-Грузия-Россия, потому что с января 2018 года Баку, Тегеран и Россия организуют официальные консультации по проведению этого логистического маршрута через Азербайджан». Проще говоря, для Армении оказалось нешуточным разочарованием, что Россия в угоду Армении не стала открывать на Каспии «второй фронт» против Азербайджана и устраивать официальному Баку этакое «выкручивание рук». Что оказалось для Армении полным шоком. Не говоря о том, что окончание периода неопределенности на Каспии означает для Азербайджана новые коммерческие нефтегазовые проекты и новые «нефтегазодоллары». И все это — с «благословения» России?!

Такого в Армении стерпеть уже не могли. И, судя по всему, решили, что настал самый подходящий момент «поквитаться» с российским железнодорожниками за все обманутые надежды и проигранную «железнодорожную гонку». То, что Армения «опоздала на поезд» исключительно по собственной вине, в Ереване деликатно вынесли за скобки и принялись «потрошить бумаги» в офисе ЮКЖД. И пребывали при этом в полной уверенности, что никаких тяжелых последствий не будет: концессионное соглашение как бы не пересматривается, ереванские следователи «всего лишь» разбираются с финансовой стороной деятельности железнодорожников.

На следующее утро, как сообщили ереванские СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян принял генерального директора ЗАО «Южно-Кавказская железная дорога» Сергея Валько, сообщает пресс-служба правительства Армении.

По официальной версии, собеседники обсудили вопросы, связанные с деятельностью, текущими и будущими планами компании «Южно-Кавказская железная дорога», затронув вопросы развития и модернизации транспортных инфраструктур, объемов пассажирских и грузовых перевозок, обеспечения доступности и повышения эффективности услуг. Но, по неофициальной, обсуждали как раз прошедший обыск.

И вот теперь ереванская «Грапарак» сообщает: «Хотя и стороны пытались сгладить инцидент, однако вчера стало известно, что страсти пока не улеглись. Российские власти тяжело перенесли произошедшее и практически поставили ультиматум – освободить от работы председателя КГД Давида Ананяна. Муссируются даже сведения о том, что Давид Ананян собирается написать заявление, поскольку и сам не доволен рамками своих полномочий. Однако пока процесс законсервирован – армянская сторона ведет переговоры с российской и пытается «без потерь» сгладить произошедшее». А это уже серьезно. Глава КГД — ключевая для Никола Пашиняна фигура, особенно теперь, когда «борьба с коррупцией» становится едва ли не главным содержанием его «недореволюции». Уступить здесь Москве он по понятным причинам не может. Но и упорствовать слишком опасно: с Москвой шутки плохи, это Никол Воваевич понял еще на примере Роберта Кочаряна. Словом, беспроигрышных вариантов поведения для него нет. Более того, судя по всему, «народный премьер» оказался в классическом «цугцванге», когда любой ход только ухудшает позицию.

Так что, судя по всему, армянская «революция» попала под поезд. Азербайджанский. Который вообще ехал мимо Армении.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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