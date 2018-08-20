АФФА обнародовала имя главного тренера юношеской сборной Азербайджана по футболу (U-15).

Как сообщает «Азериспорт», им стал Фамиль Халилов, под руководством которого юношеская команда «Габалы» (U-19) выиграла в этом году Юношескую лигу.

Minval.az