АФФА обнародовала имя главного тренера юношеской сборной Азербайджана по футболу (U-15).
Как сообщает «Азериспорт», им стал Фамиль Халилов, под руководством которого юношеская команда «Габалы» (U-19) выиграла в этом году Юношескую лигу.
АФФА обнародовала имя главного тренера юношеской сборной Азербайджана по футболу (U-15).
Как сообщает «Азериспорт», им стал Фамиль Халилов, под руководством которого юношеская команда «Габалы» (U-19) выиграла в этом году Юношескую лигу.
Дата: 2018/08/20 19:44
Раздел: Азербайджан, Спорт
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