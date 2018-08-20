Официальный представитель президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана назвал инцидент со стрельбой возле посольства США в Анкаре попыткой явной попыткой создать хаос.

«Мы осуждаем нападение, совершенное на посольство США. Это является откровенной попыткой посеять хаос», — написал Ибрагим Калын в понедельник на своей странице в Twitter.

Калын также добавил, что данный инцидент расследуется, и в самое короткое время будет внесена ясность.

Отметим, что сегодня неизвестные обстреляли здание американского посольства в Анкаре.

Minval.az