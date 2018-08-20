Полицейские застрелили 29-летнего алжирца, который ворвался с ножом в участок в городе Корнелья-де-Льобрегат неподалеку от Барселоны и выкрикнул «Аллах Акбар!». Инцидент произошел рано утром в понедельник, 20 августа, сообщает «Медуза».

По информации El Mundo, мужчина пытался напасть на полицейских. Сейчас участок опечатан, начато расследование произошедшего. Полиция Каталонии издала приказ об усилении мер безопасности во всех участках.

Сообщается, что у нападавшего имелись документы на право проживания в Испании.

Нападение произошло через три дня после годовщины терактов в Барселоне и Камбрильсе, в результате которых погибли 16 человек.

Minval.az