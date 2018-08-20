Россия не ставит другие страны перед выбором направлений сотрудничества, заявил посол РФ в Азербайджане Михаил Бочарников.

«Мы никогда и никого не ставим перед выбором — за нас или за Запад. Может, это практикуют наши западные партнеры», — сказал М.Бочарников на пресс-конференции в понедельник в Баку. Его слова приводит агенство «Интерфакс-Азербайджан».

По его словам, Россия и Азербайджан — независимые государства, которые самостоятельно определяют круг своих друзей на международной арене. «РФ делает все возможное для укрепления отношений с Азербайджаном», — отметил посол.

М.Бочарников подчеркнул, что не является сторонником идеи мирового заговора. «Другой вопрос — существует однополярный подход. Мы полагаем, что он изжил себя и не работает. В мире существует много различных центров влияния, которые выстраивают отношения исходя из своих национальных интересов. Я не думаю, что какое-то влияние на Азербайджан может быть таким сильным, чтобы Азербайджан подчинился», — сказал он.

Посол отметил, что «Азербайджан — друг РФ». «С другой стороны, любые попытки влияния на Россию, стремление подчинить ее — этого никогда и не будет», — сказал М.Бочарников.

Minval.az