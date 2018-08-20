Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили отреагировал на заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна на митинге 17 августа в Ереване о введении в стране народного управления и решении главных вопросов государства путем референдумов.

«Меня очень радует, что мы с Пашиняном мыслим синхронно. Он, не откладывая дело в долгий ящик, нейтрализует влияние олигархата и коррумпированной «элиты» путем передачи власти в руки народа Армении! На волне народной эйфории он начал очень быстрые реформы, которые быстро начали приносить заметные результаты и ошеломили коррумпированную «элиту»», — написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

По мнению экс-президента Грузии, бывшие элиты Армении попытаются свергнуть Никола Пашиняна.

Саакашвили считает, что теперь премьеру Армении не придется идти на «договорняки» с «засевшими в парламенте бандитами и коррупционерами», так как для принятия нужных для реформ законов и решений Пашинян сможет напрямую обратиться к народу путем референдумов.

Minval.az