Глава Немецкого футбольного союза (DFB) Райнхард Гриндель считает, что должен был занять более четкую позицию по вопросу расистских нападок на бывшего игрока немецкой сборной Месута Озила и принять его сторону.

Об этом Гриндель сказал в интервью газете Bild am Sonntag.

«Я должен был донести до людей мысль о том, что такие нападки абсолютно неприемлемы. Мне жаль, что он [Месут Озил] почувствовал, что Немецкий футбольный союз отвернулся от него», — сказал Гриндель.

Глава DFB сообщил, что после Чемпионата мира он ничего не говорил о выступлениях Озила с точки зрения спорта.

«Понятно, что мы не только выигрываем вместе, но и проигрываем. Было бы абсурдным винить отдельно взятого игрока в вылете сборной», – сказал Гриндель.

Ранее футболист сборной Германии турецкого происхождения Месут Озил объявил о завершении карьеры в национальной команде ФРГ.

«Более не могу представлять Германию на международной арене, так как чувствую к себе неуважение и дискриминацию. Я всегда носил форму сборной Германии с гордостью и воодушевлением, но уже не испытываю этих чувств. Это решение далось мне нелегко, потому что я никогда не жалел сил для товарищей по команде, тренеров и немецкого народа. Однако неуважительное отношение высокопоставленных функционеров Федерации футбола Германии к моим турецким корням и их попытки превратить меня в инструмент политической пропаганды создали невыносимую ситуацию. Я играю в футбол не для этого. Я не собираюсь безучастно наблюдать за происходящим. Расизм неприемлем», — написал Озил в соцсетях.

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