Украинский защитник «Нижнего Новгорода» Виталий Федорив объяснил, почему не повернулся лицом в сторону флага России во время исполнения гимна страны перед матчем седьмого тура Футбольной национальной лиги (ФНЛ) с «Сочи».

«Я человек верующий. Когда выхожу на поле, перед матчем всегда произношу слова молитвы, так было и вчера», — приводит слова Федорив пресс-служба «Нижнего Новгорода».

Он также призвал не искать политической составляющей в своих действиях.

«Моё глубокое убеждение, что спорт вне политики. С уважением отношусь к флагу и гимну России. Прошу в моих действиях не искать политической подоплёки», — заключил Федорив.

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