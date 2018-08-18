Президент США Дональд Трамп довел до сведения президента России Владимира Путина, что Штаты намерены сохранять свое военное присутствие в Сирии до тех пор, пока не будет окончательно разгромлена террористическая группировка «Исламское государство».

Об этом сообщил журналистам исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Саттерфилд.

«Не должно быть сомнений относительно позиции президента по дальнейшему присутствию США в Сирии. Мы находимся там для разгрома, окончательного разгрома ИГ. И в этом заключается послание, которое президент передал президенту Путину, и это то послание, которое все мы передали всем нашим собеседникам», − отметил Саттерфилд.

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