Финальный матч Лиги Европы по футболу сезона 2018/19, как известно, пройдет в Баку 29 мая 2019 года.

На жеребьевке группового этапа турнира, которая состоится 31 августа в Монако, будет присутствовать посол финала, которым должен стать один из азербайджанских футболистов.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, послом финального матча станет Вели Гасымов, который играл в Испании и в Португалии. Сам ветеран азербайджанского футбола подтвердил эту информацию. Отметим, что последним местом работы Гасымова был пост главного тренера бакинского клуба «Нефтчи».

Отметим, что в последние несколько лет этот пост занимали:

2018 – Эрик Абидаль (Лион, Франция)

2017 – Патрик Андерссон (Стокгольм, Швеция)

2016 – Александр Фрай (Базель, Швейцария)

2015 – Ежи Дудек (Варшава, Польша)

Абидаль – победитель Лиги чемпионов в составе «Барселоны», свою большую карьеру начинал именно в «Лионе». Андерссон был одним из лучших шведских игроков за всю историю, Фрай провел практически всю свою карьеру в «Базеле», а Дудек – один из самых титулованных польских игроков.

Minval.az