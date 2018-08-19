«Ювентус» на официальном сайте объявил, что команду покидает полузащитник Клаудио Маркизио. При этом не уточняется, в каком клубе продолжит свою карьеру 32-летний футболист, передает издание Championat.

Маркизио является выпускником школы «Ювентуса», в котором провёл все годы своей футбольной карьеры, за исключением годичной аренды в «Эмполи».

В составе туринской команды хавбек семь раз становился чемпионом Италии, четыре раза выигрывал Кубок страны и трижды — Суперкубок Италии. Дважды с «Ювентусом» хавбек доходил до финала Лиги чемпионов. В прошлом сезоне опытный игрок провёл 15 матчей в чемпионате Италии, отметившись одной результативной передачей.

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