Творчество легендарного исполнителя и композитора, народного артиста СССР Муслима Магомаева и по сей день объединяет людей и целые народы. Об этом заявила его вдова, знаменитая оперная певица, народная артистка СССР Тамара Синявская в ходе мероприятия, посвященного 76-летию со дня рождения Муслима Магомаева, которое прошло сегодня в Аллее почетного захоронения в Баку.

«Я очень рада. Несмотря на то, что печаль всегда со мной, но рада от того, что память о Муслиме не уходит, а возрастает с каждым годом. Вы это сами можете заметить, вы можете это почувствовать, потому что он сделал в мире такую вещь, что объединяет до сих пор людей разных стран, разных народов, а также свой собственный народ, который он обожал», — приводит ее слова «Вестник Кавказа».

Тамара Синявская выразила благодарность всем пришедшим на мероприятие. «Я хочу вас поблагодарить за то, что вы пришли сегодня, что вы кусочек своего сердца тоже подарили Муслиму, памяти его, подарили ему кусочек сердца на день его рождения», — обратилась певица.

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