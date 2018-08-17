В Бакинском апелляционном суде завершилось судебное заседание по апелляционной жалобе, поданной на приговор в отношении Рагима Рагимова, обвиняемого в совершении ДТП с летальным исходом.

Как сообщает Report, на процессе огласили приговор.

Суд принял решение, согласно которому оставшуюся часть наказания Р.Рагимов проведет в исправительном учреждении участкового типа.

Он освобожден и оставшуюся часть наказания проведет в исправительном учреждении участкового типа.

Отметим, что авария произошла 8 ноября прошлого года в Сабаильском районе Баку. Р.Рагимов за рулем автомобиля Jeep Grand Cherokee с государственным регистрационным номером 90-FO-007 сбил пытавшуюся перейти дорогу Алекперову Кенуль Эльтон гызы 1975 г.р., которая от полученных ранений скончалась на месте ДТП. Водитель сбежал с места ДТП.

По факту следственным отделом районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по статьям 263.2 и 264 УК. Суд первой инстанции приговорил Р.Рагимова к пяти годам лишения свободы. Недовольный приговором Р.Рагимов подал апелляционную жалобу.

Напомним, что 17-летний Р.Рагимов является сыном бизнесмена, главы ОАО Xırdalan Xəz Акифа Рагимова. Акиф Рагимов же является братом руководителя дома торжеств «Егяна» Мамеда Рагимова.

Погибшая в аварии К.Алекперова — дочь шехида Эльтона Алекперова.

Minval.az