Израильская полиция допрашивает премьер-министра Биньямина Нетаньяху в рамках расследования коррупционных связей его приближенных с руководством крупнейшей в стране телекоммуникационной компании «Безек», передает РИА Новости.

Глава правительства пока не является фигурантом так называемого «дела 4000», но считает его продолжением гонений на себя лично.

Следователи ищут доказательства того, что чиновники продвигали интересы «Безек» в обмен на благосклонное освещение деятельности Нетаньяху на подконтрольном компании популярном новостном интернет-ресурсе Walla.

«Следователи подразделения полиции «Лахав-433» и управления по ценным бумагам приехали в пятницу в резиденцию премьер-министра в Иерусалиме, чтобы допросить его… Это 11-й допрос Нетаньяху в целом и пятый в рамках «дела 4000», — передает Второй телеканал.

В полиции пока не комментируют сообщения СМИ. Предыдущий допрос состоялся более месяца назад.

Фигурантами «дела 4000» выступают бывший пресс-секретарь Нетаньяху Нир Хефец, экс-генеральный директор министерства связи Шломо Филбер, владелец «Безек» Шауль Элович вместе с женой, сыном и несколькими подчиненными. Хефец и Филбер заключили сделку со следствием, получив статус «государственных свидетелей» и согласившись предоставить всю имеющуюся у них информацию в обмен на смягчение обвинений.

Сам Нетаньяху проходит подозреваемым по двум другим уголовным делам, которые полиция уже передала в прокуратуру с рекомендацией предъявить главе кабинета обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении доверием.

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