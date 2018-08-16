Разумеется, события в Армении повлияли на Карабах. Об этом заявил второй президент Армении Роберт Кочарян в эфире телеканала «Еркир Медиа», говоря о переговорном процессе по урегулированию карабахского конфликта и ситуации в «Арцахе» (самоназвание захваченных земель Азербайджана, здесь и далее кавычки Минвала) в свете недавних событий в Армении.

«Мне сложно давать оценку. Ясно, что события в Армении в определенной степени повлияли на Карабах. И об этом говорил также «президент «Арцаха» Бако Саакян. Не думаю, что процессы такие же, так как ситуация в Карабахе отличается от ситуации в Армении, но определенное сходство, конечно, есть. Не хочу давать оценку, тем более, что не был в последнее время в Карабахе. Возможно, надо встретиться с Бако Саакяном и остальными, чтобы получить информацию из первых рук», — отметил экс-президент.

Оценивая в целом ситуацию вокруг Карабаха, Кочарян назвал ее довольно проблематичной. «Не может первое лицо Армении просто отойти в сторону и заявить: «я умываю руки». Это невозможно», — сказал Кочарян, комментируя первые заявления премьер-министра Пашиняна о том, что у него нет полномочий от Карабаха вести переговоры от его имени.

«Все увидят, что он пойдет на переговоры, и подобные заявления он уже сделал. Это я связываю с неопытностью, с тем, что они не представляли, что означает отказ от переговорного процесса и соответствующие последствия. Даже самые плохие переговоры лучше войны. Если ты отказываешься от переговоров, и переговоров вообще нет, то война – единственное решение», — отметил Кочарян, добавив, что готов поделиться опытом с Пашиняном в вопросе Карабаха: «Я готов. Я никогда не избегал переговоров. Необходима смелость взять на себя ответственность, попытаться достичь успеха, а не убегать как заяц».

Minval.az