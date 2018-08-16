Обнародован обновленный рейтинг национальных сборных ФИФА за август.

Как сообщает «Азериспорт», сборная Азербайджана по футболу не изменила свое положение: подопечные Гурбана Гурбанова занимают 105-е место, хотя и прибавили 886 очков (!).

Теперь у национальной команды 1207 очков. Объясняется все просто: ФИФА изменила систему составления рейтинга.

Ближайший преследователь Азербайджана – сборная Мавритании (1200 очков), а на строчку впереди расположилась команда Гаити (1212).

Соперники сборной Азербайджана по групповой стадии Лиги наций расположились следующим образом: Фарерские о-ва – 90-е место (1268), Косово – 141-е (1080), Мальта – 184-е (928).

Десятка рейтинга выглядит так: Франция (1726), Бельгия (1723), Бразилия (1657), Хорватия (1643), Уругвай (1627), Англия (1625), Португалия (1599), Швейцария (1597), Испания (1580) и Дания (1580). Прежний лидер — Германия идет 15-й (1561).

Лучший показатель подъема в рейтинге у России (+21), худший у Египета (-20).

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