По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами господина Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов, 16 августа посетив Военный лицей имени Джамшида Нахчыванского, осмотрел объекты, в которых проводятся капитальный ремонт и строительные работы, сообщает МО АР.

Министр обороны проверил выполнение задач, которые были поставлены в связи с ходом строительных работ и дал новые поручения по качественному и своевременному завершению работ.

Генерал-полковник З.Гасанов также дал соответствующие указания в связи с улучшением социально-бытовых условий курсантов, созданием для будущих офицеров условий службы, отвечающих самым высоким стандартам и рядом других вопросов.

Minval.az