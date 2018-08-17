Релиз бюджетного смартфона Blackberry состоится 30 августа на выставке IFA в Берлине. Аппарат будет стоить менее 650 долларов, сообщает GSM-Arena.

По данным инсайдеров, презентация смартфона Blackberry Key2 LE пройдёт в предпоследний день лета в Германии. Устройство будет недорогим вариантом ранее представленного флагмана Blackberry KEY2. Судя по рендерам, смартфон получит традиционную кнопочную клавиатуру, пластиковый корпус и двойную камеру.

Согласно ранним слухам, девайс оснастят чипом Snapdragon 636, 4 Гбайт оперативной памяти, двойной камерой 13 и 5 мегапикселей, аккумулятором на 3000 мАч. Стоимость аппарата ранее сообщил инсайдер Эван Бласс, она зафиксируется на уровне 650 долларов.

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