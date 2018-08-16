О грядущем крахе правительства «народного премьера» говорят не только республиканцы

Свадебные обычаи в разных странах не совпадают. Тем не менее выражение «медовый месяц» понятно сегодня без перевода во многих странах мира. Как и бесчисленное количество связанных с ним шуток — приличных и не очень. И точно так же без перевода и пояснений известно и другое: «медовый месяц» существует не только у молодоженов. Есть он и в политике — первые дни и недели после победы, когда еще приятно пьянит собственный успех, а в газетах, в Интернете и в телеэфире продолжается сезон «больших надежд». Только вот к окончанию этого медового месяца народу надо бы предъявить что-то более осязаемое, кроме надежд и обещаний.

Но в Армении, где скоро будут отмечать 100 дней Никола Пашиняна, пошли своим путем. «Народный премьер» на заседании правительства Армении уже заявил: «…В течение этих 100 дней мы решили нашу основную задачу, то есть – обеспечили нормальное функционирование государства в постреволюционный период и нормальное продолжающееся экономическое развитие», и теперь, мол, надо поставить реформы на режим «форсаж». А еще назначил на 17 августа митинг своих сторонников. Расчет понятен: продемонстрировать свою популярность и, получив «мандат доверия», повести страну…

Только вот куда именно собирается вести Армению Никол Пашинян, ясности все меньше, а скептицизма все больше. Причем высказывают этот скептицизм те, кого с полным правом можно отнести именно к сторонникам Пашиняна. Так, председатель Форума армянских ассоциаций Европы, руководитель холдинга «Финансовый центр бизнес Европа-Азия» Ашот Григорян в беседе с Первым Информационным отметил: «Я не понимаю смысла этого митинга. Я думаю, что любой нормальный руководитель любой нормальной страны в мире отвечает в этот день на вопросы». По словам эксперта, «изменить эту традицию и, вместо ответов на вопросы, организовать митинг очень похоже на то, как Никол Пашинян стал премьер-министром». Григорян счел такой путь «весьма предосудительным».

Конечно, хорошо бы «сделать как в лучших домах», рассказать, что достигнуто и что планируется, наконец, ответить на вопросы, но…что в реальности может предъявить публике Никол Воваевич? Особенно теперь, когда уже понятно, что его правительство проводит политику, которая мало отличается от курса режима Кочаряна-Саргсяна?

В самом деле, Пашиняну, назвавшему свой избирательный блок «Елк», то есть «Выход», подразумевая выход Армении из ЕАЭС и ОДКБ, после митингового жонглирования броскими терминами типа «диверсификация политики», «правосубъектность» и т.д., пришлось публично и подобострастно заверять Москву, что внешнеполитической повестки дня у его «революции» не было вообще. Европа в ответ на «армянскую революцию» не торопится раскошеливаться. Не просматривается инвестиционных перспектив. Даже расследование трагических событий 1 марта 2008 года оборачивается для Пашиняна настоящей катастрофой: как раз накануне митинга пришлось выпускать из тюрьмы Роберта Кочаряна, да еще под откровенным нажимом Москвы. Внешнеполитическую повестку дня у революции Пашиняна сократили, но теперь и «внутриполитическая» определяется не в Армении, а в Москве.

Теоретически существовал, конечно, шанс, что Никол Пашинян приведет во власть новых людей, молодых, современных, энергичных, и они осуществят в Армении масштабные реформы. Но…персоналии в креслах и портреты в кабинетах сменились, а вот реальной программы реформ у правительства Пашиняна по-прежнему не просматривается. Да и «кадры» Пашиняна, как бы это помягче, надежд не оправдывают. Во-первых, им остро не хватает компетентности и управленческого опыта. А во-вторых, и «в-главных», эти резвые молодые люди попадают в один скандал за другим. Как пишет газета «Грапарак» со ссылкой на свои источники, вице-премьер Тигран Авинян и руководитель его офиса Вараг Сисерян летели в Лондон с пересадкой в Москве. Здесь им предстояло провести несколько часов в VIP-зале аэропорта. И вот тут уважаемые делегаты, окрыленные своим высоким статусом, решили насладиться прелестями лаунж-бара и слегка не рассчитали количество алкоголя. Обошлось без драк и дебошей, но свой рейс вице-премьер и руководитель его офиса проспали. Вараг Сисерян, к которому обратилась газета, уверял, что все было не так, хотя сам факт опоздания не отрицал и выдал версию: «…Опоздали не только мы, там было примерно 20 человек, которые жаловались, что выход на посадку был закрыт рано». Словом, у власти в Армении явно не «правительство мечты».

Теоретически Пашинян мог бы предъявить своим сторонникам успехи в борьбе с коррупцией, но и тут шумный пиар явно преобладает над результатами. Несмотря на громкие аресты, вернуть, как мечталось, в госбюджет «наворованные» средства не удается. Коррупции в Армении тоже меньше не становится. Уже выходят на акции протеста против «налогового террора» мелкие и средние бизнесмены Арташата. Справедливости ради, здесь «рулит» налоговой сферой Рашид Махмудян – родной брат депутата парламента от фракции Республиканской партии Рустама Махмудяна. Но вот в одночасье заменить в Армении все кадры у Пашиняна не получится даже теоретически. У него даже на правительство не хватило профессионалов и «управленцев». И самое главное, не удается новой «команде» по-настоящему изменить «правила игры».

И в результате социальные проблемы только обостряются. В Ереване обсуждают шокирующий инцидент: некий Армен Е., житель города Варденис (историческое название — Басаркечар), бывший сотрудник одного из золотодобывающих предприятий Армении, пригвоздил себя за ноги к скамейке на площади Республики. На такой шаг пошел от отчаяния — остался без работы. На каком именно руднике работал несчастный, не уточняется. Но в центре внимания аудитории — ситуация на руднике «Амулсар», который разрабатывает британская «Лидиан Армения». Рудник этот блокирован в результате акций протеста экологов, не на шутку воодушевленных обещаниями Пашиняна «навести порядок» в горнорудной сфере. А сотрудники «Лидиан» требуют ответа от «народного премьера»: когда наконец они смогут нормально работать? К таким последствиям своей «борьбы с олигархами» Никол Воваевич явно не был готов.

А тем временем в Армении поднимаются цены на муку, а значит, в ближайшее время ожидается вполне прогнозируемый рост цен на хлеб. А это сильнейший социальный детонатор недовольства.

Во всяком случае, в Армении (да и не только в Армении) уже запрятали поглубже выкладки своих «экспертов» и «аналитиков», которые по горячим следам падения правительства Саргсяна прямо-таки с пеной у рта доказывали: вот еще немного — и в Баку, воодушевившись примером Армении, начнут свою революцию, и тогда… В Армении уже давно делали ставку на возвращение Азербайджана в состояние ранних девяностых — с политической нестабильностью, правительственной «чехардой», угрозой гражданской войны и развалом всего и вся. Именно на этом фоне Армении при поддержке РФ и удалось совершить свои территориальные захваты в Карабахе. Но теперь те прогнозы армянских аналитиков звучат как не очень тонкое издевательство. Реальность послереволюционной Армении вряд ли может послужить для кого-нибудь вдохновляющим примером. Более того, если вспомнить и вмешательство армии в политику, и «раздрай» в верхах, и некомпетентность нового правительства, и нарастающие экономические проблемы, то «реанимацией девяностых» пахнет как раз в сегодняшней Армении. Со всеми вытекающими.

А в Азербайджане тем временем тоже подводят итоги первых 100 дней Никола Пашиняна — и не только в том прочтении, что крах режима Сержа Саргсяна и взлет Пашиняна, соответственно, стали во многом результатом политики нашей страны. В первые дни после краха режима Сержа Саргсяна, соучастника Ходжалинского геноцида, и победы пашиняновской «революции» были шансы, что в результате к власти в Армении придут более здравомыслящие политики, которые, как бы это повежливее сказать, «включат голову» и поймут: ключ к решению проблем Армении — это нормализация отношений с Азербайджаном и Турцией, то есть реальные компромиссы на переговорах по Карабаху. Без этого никакие «революции», «антикоррупционные зачистки» и даже «реформы в режиме «форсаж»» не дадут никакого эффекта. Такой компромисс был бы в интересах и самой Армении, и Азербайджана, и всего региона.

Но 100 дней Пашиняна, к сожалению, показывают: у нового руководства Армении, единственным политическим ресурсом которого остается «уличный популизм», на это не хватило то ли интеллекта, то ли политической воли, то ли и того и другого вместе. И там с упорством, достойным лучшего примирения, продолжают все ту же политику, которая привела к краху режим Кочаряна-Саргсяна. Для Азербайджана это, конечно, не лучший вариант, но и не крах всего и вся. А вот для Армении такой выбор означает катастрофу. Пусть даже Никол Пашинян и не скажет об этом на митинге своим сторонникам.

Нурани, политический обозреватель Minval.az

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