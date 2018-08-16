В Германии убийство осы влечет за собой огромный штраф: в среднем за вымирающие виды он составляет 50 тысяч евро, а самый большой — 65 тысяч евро. За уничтожение обычных ос штрафы в разных землях составляют от 5 тысяч до 50 тысяч евро.

Немецкий закон очень четкий: все дикие животные находятся под защитой, их нельзя ловить, калечить или убивать без веских причин. Гнезда не должны быть повреждены или уничтожены, пишет Bild.

К убийству осы приравнивается и применение ловушки, в которой насекомые могут погибнуть. Запрещено использовать оловянные ловушки, поскольку они захватывают различных насекомых, в частности шершней, других видов, находящихся под угрозой исчезновения.

«Я не знаю ни одного случая, когда нарушение Федерального закона об охране природы было бы наказано штрафом. На мой взгляд, ловушка, из которой насекомое быстро освобождается, разрешается как профилактическая защита», — проккоментировал юридический эксперт Отто Бретзингер.

Если вы являетесь владельцем квартиры в Германии, где завелись осы, необходимо обращаться за профессиональной помощью в природоохранный союз, органы охраны окружающей среды или к контролерам защиты от вредителей. Они уполномочены обеспечить правильное «переселение» насекомых.

Minval.az