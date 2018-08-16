Президент США Дональд Трамп отменил директиву об использовании кибероружия в отношении противников страны. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

В 2012 году администрация Барака Обамы выпустила директиву, известную как Presidential Policy Directive 20. Она регламентировала деятельность американских ведомств в случае применения кибератак против врагов страны. Содержание документа оставалось засекреченным, пока в 2013 году экс-сотрудник Агентства национальной безопасности Эдвард Сноуден не обнародовал ряд секретных материалов, которые касаются работы спецслужб США и Великобритании.

По данным источников газеты, решение Трампа означает ослабление ограничений на кибератаки. Пока неизвестно, утверждены ли новые правила взамен отмененных. Источники WSJ отказались комментировать этот вопрос, сославшись на секретность.

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