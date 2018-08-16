Инициированная Вашингтоном торговая война против Турции стала причиной падения индексов на Нью-Йоркской фондовой бирже, передает «Анадолу».

Так, индекс Dow Jones упал на 260 пунктов (на 1 %), достигнув минимального минимального уровня с 6 августа.

Индекс Standard & Poor’s снизился на 26 пунктов (0,9%), а Nasdaq на 103 пункта (1,3%). Оба индекса продемонстрировали самые низкие показатели со 2 августа.

По мнению экспертов, развязанная президентом США Дональдом Трампом экономическая война против своего давнего союзника и одного из ключевых членов НАТО — Турции, вызвала серьезную обеспокоенность среди американских инвесторов, действующих на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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