Бывший глава ЦРУ Джон Бреннан заявил кабельному каналу MSNBC, что президент США Дональд Трамп отозвал у него доступ к секретным документам, так как американский лидер не приемлет критику в свой адрес.

Как передает Газета.ру, ранее сообщалось, что Трамп отозвал допуск Бреннана к секретным материалам. В Белом доме объяснили этот шаг «неблагонадежными действиями и поведением» бывшего директора ЦРУ.

Бреннан заявил, что, по его мнению, Трамп принял такое решение, чтобы исключить любую критику в его адрес. Также он посчитал, что таким образом американский президент ему «мстит».

«Трамп сильно ошибается, если считает, что, отозвав у меня допуск к секретной информации, он сможет заставить меня замолчать», — заявил Бреннан.

Также он назвал решение Трампа «политически мотивированным».

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