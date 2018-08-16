Турецкий клуб «Гулспор» продал 18 игроков молодежного состава и на вырученные деньги купил 10 коз.

Об этом сообщается в Twitter-аккаунте Tribune Dergi.

По информации источника, руководство команды рассчитывает заработать около пяти тысяч турецких лир на продаже молока. Отмечается, что вся выручка пойдет на первоочередные нужды клуба.

Президент «Гулспора» Кэнан Бьюклебеб в интервью CNN заявил, что действовал в интересах команды. «У нас будет больше доходов. Мы действовали в интересах команды, а также внесли свой вклад в производство страны», — отметил он.

18 футболистов принесли бюджету клуба 15 тысяч лир. «Гулспор» выступает в низших турецких дивизионах.

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