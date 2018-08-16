Туристы смогут посещать сирийскую Пальмиру летом 2019 года, заявил губернатор провинции Хомс Таляль Барази, передает ТАСС.

«Я предполагаю, что к лету 2019 года Пальмира будет полностью готова к приему туристов», — сказал он. Губернатор отметил, что у властей Сирии есть проект по восстановлению города. По словам Барази, свою помощь в данном вопросе предложили Россия, Италия, Польша, а также ЮНЕСКО.

Он добавил, что на данный момент в Пальмиру вернулись около 200 семей. «Люди волнуются, они опасаются возвращаться в Пальмиру, а также в Сухну из-за того, что они близко от Эт-Танфа — американской базы», — заявил Барази. Губернатор подчеркнул, что ситуация может измениться, когда будет уничтожена террористическая организация «Исламское государство» и Сирию покинут военные из США.

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