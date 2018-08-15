В Турции некоторые патриотически настроенные группы населения рвут и сжигают доллары — такая реакция последовала после снижения курса турецкой лиры на 20% за месяц:
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В Турции некоторые патриотически настроенные группы населения рвут и сжигают доллары — такая реакция последовала после снижения курса турецкой лиры на 20% за месяц:
Дата: 2018/08/15 21:55
Раздел: Мир
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