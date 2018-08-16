Королевские Военно-воздушные силы Великобритании сообщили о перехвате истребителями Eurofighter Typhoons российских Су-24 над акваторией Черного моря вблизи от воздушного пространства НАТО, передает РИА «Новости».

«Истребители были подняты в воздух в понедельник авиабазы в Румынии, так как шесть российских самолетов приблизились к пространству НАТО», — сообщили в Великобритании.

Сообщается, что истребители Великобритании вели наблюдение за российскими самолетами, после чего те отдалились от пространства альянса. Российские военные пока что не прокомментировали произошедшее.

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