В результате взрыва в образовательном учреждении на западе Кабула погибло 48 человек, ещё 67 получили ранения. Об этом сообщает телеканал Tolo News со ссылкой на министерство здравоохранения Афганистана.

Взрывное устройство в учреждении Mawoud Academy на западе города привёл в действие террорист-смертник. Большинству жертв и пострадавших при теракте примерно 18 лет. Несовершеннолетние были на занятиях по подготовке к поступлению в университет.

В данный момент ни одна из действующих в стране антиправительственных группировок не взяла на себя ответственность за действия смертника.

Minval.az