Азербайджанский «Карабах» заработал 1240000 евро (около 2500000 манатов) в квалификации Лиги чемпионов сезона 2018/19.

Как передает «Азериспорт», 280000 евро были получены чемпионами Азербайджана за участие в первом, 380000 – втором, а 480000 – третьем квалификационном раундах. Выход в квалификационную стадию плей-офф ЛЧ мог принести «Карабаху», как минимум, 5000000 евро (около 10000000 манатов). Именно эту сумму получает каждая команда, вылетевшая на стадии плей-офф ЛЧ. В случае же выхода в группу ЛЧ, «скакуны» могли бы рассчитывать на еще 15250000 евро (около 30000000 манатов).

Что касается Лиги Европы, то в случае выхода в групповой этап, агдамцы пополнят казну на 2920000 евро (около 6000000 манатов), а в случае поражения в раунде плей-офф, получат всего 300000 евро (600000 манатов).

Minval.az