Instagram интегрировала стикеры-вопросы в личные сообщения.

Об этом сообщает соцсеть на официальной странице в «Твиттере».

Чтобы опробовать новую возможность, нужно отправить собеседнику фото и прикрепить специальный стикер-вопрос. А там задать вопрос и предложить варианты ответа.

Это те же стикеры-вопросы, что были добавлены в Stories в октябре 2017 года. Тогда пользователи получили возможность задавать вопросы в виде голосования. Instagram просто добавила их в Direct, не предлагая ничего нового.

Соцсеть также работает над новыми возможностями. К примеру, приложение покажет, сколько времени пользователь в нём проводит.

Minval.az